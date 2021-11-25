Відомий американський YouTube блогер Mr. Beast відтворив серіал Гра в кальмара від Netflix насправді. 25-річному Джеймсу Дональдсону вдалося відтворити інтер’єр, а також випробування з серіалу.

Щоправда, з метою безпеки завдання довелося трохи змінити. У грі взяло участь 456 осіб, які не знайомі один з одним. Деякі навіть не бачили оригінального серіалу — їх зацікавив грошовий приз у розмірі $456 тис. Як і в Грі кальмара, усю суму забере той, хто пройде всі випробування і впорається з ними краще за інших. Щоправда, деяким учасникам також видавали від 2 до $10 тис. за виконання деяких завдань.

І хоча в оригінальному серіалі атмосфера була дуже напруженою через смертельну небезпеку, блогеру вдалося зробити проходження веселішим і невимушеним.

Все, що відбувається, вдалося впхнути в один 25-хвилинний ролик, і його вже переглянуло понад 32 млн глядачів. Кількість лайків помітно більша за негативні реакції – 4,3 млн проти 7,9 тис. відповідно. Це означає, що публіка оцінила ідею блогера.

За словами самого Джеймса, на весь проект пішло близько $3,5 млн. Варто зазначити, що MrBeast один із найпопулярніших блогерів на платформі – на його каналі понад 76,9 млн підписників.

Нагадаємо, що Гра в кальмара вважається одним із найприбутковіших серіалів від Netflix. Відразу після виходу проект набув величезної популярності, що й принесло творцям величезні гроші. Відомо, що корпорація оцінила серіал у майже $900 млн.