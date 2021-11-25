Известный американский YouTube-блогер Mr. Beast воссоздал сериал Игра в кальмара от Netflix в реальности. 25-летнему Джеймсу Дональдсону удалось не только воссоздать интерьер, но и испытания из сериала.

Правда, в целях безопасности задачи пришлось немного изменить. В игре приняло участие 456 человек, которые не знакомы друг с другом. Некоторые даже не видели оригинального сериала — их заинтересовал денежный приз в размере $456 тыс. Как и в Игре кальмара, всю сумму заберет тот, кто пройдет все испытания и справится с ними лучше остальных. Правда, некоторым участникам также выдавали от 2 до $10 тыс. за выполнение некоторых заданий.

И хотя в оригинальном сериале атмосфера была очень напряженной из-за смертельной опасности, блогеру удалось сделать прохождение более веселым и непринужденным.

Все происходящее удалось впихнуть в один 25-минутный ролик, и его уже посмотрело более 32 млн зрителей. Количество лайков заметно больше негативных реакций — 4,3 млн против 7,9 тыс. соответственно. Это значит, что публика оценила идею блогера.

По словам самого Джеймса, на весь проект ушло около $3,5 млн. Стоит отметить, что MrBeast один из самых популярных блогеров на платформе — на его канале более 76,9 млн подписчиков.

Напомним, что Игра в кальмара считается одним из самых прибыльных сериалов от Netflix. Сразу после выхода проект обрел огромную популярность, что и принесло создателям огромные деньги. Известно, что корпорация оценила сериал в почти $900 млн.