Письменниця Ірена Карпа висловилася про українських артистів, які до початку повномасштабної війни гастролювали в РФ, а після 24 лютого 2022 року різко змінили свою позицію. Зокрема йшлося про співачку Світлану Лободу.

Карпа зізналася, цікаво спостерігати за тими артистами, які виступали в Росії. Також її обурив той факт, що Лобода виконала пісню Кузьми Скрябіна під час свого візиту до Херсона.

Згадала Ірена і нещодавній скандал навколо Світлани та дівчинки з Харкова з плакатом.

– Цим людям треба вибачатися, по-чесному зізнатися, а не йти й харасментувати підлітків і казати: – Дівчинко, хто тобі заплатив? Не всім хтось платить. Це взагалі дуже бридко з одного боку. З іншого, це дуже хороша тенденція – перевзування загалом, – зазначила Карпа.

Додає, що справді краще пізно, ніж ніколи, адже класно, що весь російськомовний сегмент скасовано.

На запитання, чи треба забути минуле таких артистів, Ірена сказала, що кожен вирішує для себе. Однак знову наголосила, що їм потрібно довго вибачатися і мало не платити якусь репарацію слухачам.

Однак сама вона не особливо вірить у щирість такого перевзування, вважаючи його ситуативним.

– Ти розумієш, що “маленькі люди” вже ні там, ні тут не потрібні. У мене немає неприязні до Лободи. Це окремий жанр, кабарешний, він теж має бути. Я буду рада, якщо в неї буде такий самий контент українською мовою. Це добре. Бо як казав Винниченко, українізація настане тоді, коли українською заговорять повії та кримінальні авторитети. Тому українська має звучати на всіх рівнях, мова має жити, – наголосила Карпа.

Фото: Ірена Карпа