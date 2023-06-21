Співачка Світлана Лобода відвідала Херсон. Артистка показала відео, на якому співає на в’їзді в місто-герой пісню Кузьми Скрябіна Нікому то не треба.
Композицію співачка виконала під акомпанемент гітари. Під постом вона написала, що можна картати себе за помилки минулого, проте зараз краще об’єднатися.
– Кожен із нас може картати себе за помилки, які були вчора, або зібратися разом, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра. Сьогодні я обираю бути тут, – зазначила Світлана.
Реакція мережі не змусила на себе довго чекати. Підписники пишуть про те, що Лободу можна любити чи ні, але зараз вона тут із українцями.
- Ти все правильно робиш.
- Переживемо війну, переживемо злих людей! Головне залишити гідність у всьому цьому! Дякую тобі, дівчинко, з великої літери.
- Щиро вдячна за підтримку України!
- Подобається вона мені!
- Світлану можна любити чи ні! Це справа кожного. Але зараз вона тут, з українцями. А не мовчить у РФ, як всі інші “громадяни України”. Тому давайте не розколювати країну, а підтримувати українське, – пишуть у коментарях під відео.
До слова, вже впродовж тижня Лобода перебуває на сході України з гуманітарною місією для підтримки місцевого населення та військових. Її бачили в Запоріжжі, також вона була в Миколаєві.
Таке рішення співачка ухвалила сама після організованого збору на допомогу постраждалим від вибуху Каховської ГЕС, який відбувся на її нещодавньому концерті в Ризі.
Зібрані кошти та необхідну гуманітарну допомогу виконавиця передала волонтерам для пункту незламності в місті Гуляйполе. Деталі локацій та підрозділів, де перебувала Світлана, не розголошуються з міркувань безпеки.