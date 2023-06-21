Співачка Світлана Лобода відвідала Херсон. Артистка показала відео, на якому співає на в’їзді в місто-герой пісню Кузьми Скрябіна Нікому то не треба.

Композицію співачка виконала під акомпанемент гітари. Під постом вона написала, що можна картати себе за помилки минулого, проте зараз краще об’єднатися.

– Кожен із нас може картати себе за помилки, які були вчора, або зібратися разом, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра. Сьогодні я обираю бути тут, – зазначила Світлана.

Реакція мережі не змусила на себе довго чекати. Підписники пишуть про те, що Лободу можна любити чи ні, але зараз вона тут із українцями.

Ти все правильно робиш.

Переживемо війну, переживемо злих людей! Головне залишити гідність у всьому цьому! Дякую тобі, дівчинко, з великої літери.

Щиро вдячна за підтримку України!

Подобається вона мені!

Світлану можна любити чи ні! Це справа кожного. Але зараз вона тут, з українцями. А не мовчить у РФ, як всі інші “громадяни України”. Тому давайте не розколювати країну, а підтримувати українське, – пишуть у коментарях під відео.

До слова, вже впродовж тижня Лобода перебуває на сході України з гуманітарною місією для підтримки місцевого населення та військових. Її бачили в Запоріжжі, також вона була в Миколаєві.

Таке рішення співачка ухвалила сама після організованого збору на допомогу постраждалим від вибуху Каховської ГЕС, який відбувся на її нещодавньому концерті в Ризі.

Зібрані кошти та необхідну гуманітарну допомогу виконавиця передала волонтерам для пункту незламності в місті Гуляйполе. Деталі локацій та підрозділів, де перебувала Світлана, не розголошуються з міркувань безпеки.