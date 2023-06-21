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Заговорила про помилки: Лобода в Херсоні заспівала Скрябіна

21 Червня 2023, 15:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Світлана Лобода
Джерело: Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода відвідала Херсон. Артистка показала відео, на якому співає на в’їзді в місто-герой пісню Кузьми Скрябіна Нікому то не треба.

Композицію співачка виконала під акомпанемент гітари. Під постом вона написала, що можна картати себе за помилки минулого, проте зараз краще об’єднатися.

– Кожен із нас може картати себе за помилки, які були вчора, або зібратися разом, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра. Сьогодні я обираю бути тут, – зазначила Світлана.

Реакція мережі не змусила на себе довго чекати. Підписники пишуть про те, що Лободу можна любити чи ні, але зараз вона тут із українцями.

  • Ти все правильно робиш.
  • Переживемо війну, переживемо злих людей! Головне залишити гідність у всьому цьому! Дякую тобі, дівчинко, з великої літери.
  • Щиро вдячна за підтримку України!
  • Подобається вона мені!
  • Світлану можна любити чи ні! Це справа кожного. Але зараз вона тут, з українцями. А не мовчить у РФ, як всі інші “громадяни України”. Тому давайте не розколювати країну, а підтримувати українське, – пишуть у коментарях під відео.

До слова, вже впродовж тижня Лобода перебуває на сході України з гуманітарною місією для підтримки місцевого населення та військових. Її бачили в Запоріжжі, також вона була в Миколаєві.

Таке рішення співачка ухвалила сама після організованого збору на допомогу постраждалим від вибуху Каховської ГЕС, який відбувся на її нещодавньому концерті в Ризі.

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Зібрані кошти та необхідну гуманітарну допомогу виконавиця передала волонтерам для пункту незламності в місті Гуляйполе. Деталі локацій та підрозділів, де перебувала Світлана, не розголошуються з міркувань безпеки.

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Світлана Лобода
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