Співачка Світлана Лобода вперше прокоментувала скандал навколо дівчини з плакатом на концерті в Харкові. Ексклюзивно Фактам ICTV артистка пояснила свою позицію і вибачилася перед Дариною.

– Учора відбувся мій концерт у Харкові. Зібралося багато людей, військових – я була дуже схвильованою. Побачила дівчину, яка стояла з плакатом Харків без Лободи, привіталася з нею і ми почали концерт. Я і моя команда її не чіпали, – заявила Світлана.

Лобода додала, що поважає позицію Дарини, і це була не проплачена акція.

– Тоді я була схвильована і на емоціях. Взагалі такі концерти викликають багато емоцій, на яких ти робиш речі, за які незручно. Сьогодні я хочу вибачитися перед Дариною та її батьками, якщо я їх образила. Я нікого не хотіла образити – не було таких цілей і намірів. Я намагалася якось розрядити обстановку і невдало пожартувала – перепрошую за це, – продовжила Світлана.

У коментарі співачка додала, що приймає всі питання щодо її минулого і поважає думку кожного українця. Лобода намагається не включатися в конфлікти. Артистка вважає важливим, щоб її почули.

– Сьогодні я намагаюся бути корисною, бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живе моя команда, мої близькі родичі, мої батьки. Хочу допомагати і робити все можливе для країни, яка переживає дуже важкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти в такий важкий час. Я хочу допомагати українцям вистояти в цій війні, тому що моє коріння тут, я дуже люблю свою країну і хочу бути з нею до кінця, – заявила Лобода.

Нагадаємо, що інцидент із концертом Лободи в Харкові коментувала і сама дівчина з плакатом. Дарина Вдовенко заявила, що охоронці Світлани намагалися зняти її з фонтана і погрожували порвати плакат.