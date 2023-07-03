Писательница Ирена Карпа высказалась об украинских артистах, которые до начала полномасштабной войны гастролировали в РФ, а после 24 февраля 2022 года резко изменили свою позицию. В частности речь пошла о певице Светлане Лободе.

Карпа призналась, интересно наблюдать за теми артистами, которые выступали в России. Также ее возмутил тот факт, что Лобода исполнила песню Кузьмы Скрябина во время своего визита в Херсон.

Вспомнила Ирена и недавний скандал вокруг Светланы и девочки из Харькова с плакатом.

— Этим людям надо извиняться, по-честному признаться, а не идти и харассментировать подростков и говорить: — Девочка, кто тебе заплатил? Не всем кто-то платит. Это вообще очень мерзко с одной стороны. С другой, это очень хорошая тенденция — переобувание в целом, — отметила Карпа.

Добавляет, что действительно лучше поздно, чем никогда, ведь классно, что весь русскоязычный сегмент отменен.

На вопрос, надо ли забыть прошлое таких артистов, Ирена сказала, что каждый решает для себя. Однако снова подчеркнула, что им нужно долго извиняться и чуть ли не платить какую-то репарацию слушателям.

Однако сама она не особо верит в искренность такого переобувания, считая его ситуативным.

— Ты понимаешь, что “маленькие люди” уже ни там, ни здесь не нужны. У меня нет неприязни к Лободе. Это отдельный жанр, кабарешный, он тоже должен быть. Я буду рада, если у нее будет такой же контент на украинском языке. Это хорошо. Потому что как говорил Винниченко, украинизация наступит тогда, когда на украинском заговорят проститутки и криминальные авторитеты. Поэтому украинский должен звучать на всех уровнях, язык должен жить, — подчеркнула Карпа.

Фото: Ирена Карпа