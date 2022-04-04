Музичний продюсер Ігор Кондратюк висловився про українських зірок, які будують кар’єру в РФ і мовчать про війну в Україні.

За словами Кондратюка, вони мовчать, бо знають, що їм прилетить.

– Це ганебна ситуація. Вони намагаються пересидіти і при цьому обслуговують агресора… Регіна Тодоренко підносить патрони тим хлопцям, які стріляють у наших військових та мирних громадян. У них є фраза – Ми поза політикою. Поза політикою наразі нікого немає, оскільки під час війни такого не буває, – наголосив продюсер.

Він сказав, що в своїх соціальних мережах вже багато писав про російських та українських артистів, які підтримують війну чи мовчать про неї.

– Якщо в тебе не вистачило мізків після березня 2014 року зрозуміти, що твої виступи в РФ – це підтримка вбивств росіянами українців на Донбасі та анексії Криму, то тут нема про що говорити. З тією ж Свєтою (Світлана Лобода, – Ред.), Кароліною (Ані Лорак, – Ред.), Maruv, – зазначив Ігор.

Продюсер сказав, що для нього ці люди зникли назавжди, оскільки обрали бік агресора.

– Їм хотілося грошей, вони хотіли показати, що розуміють більше, ніж українці, яких агресор розстрілює та забирає території, це означає, що вони ляльки без мізків. І все. Більше тут нічого не скажеш, – підсумував Кондратюк.

Раніше російські загарбники зруйнували будинок Ігоря Кондратюка, який розташований під Києвом. Він опублікував фото та відео, на яких видно, що снаряд пошкодив фасад будинку, вибив усі вікна та зруйнував огорожу.

Фото: Ігор Кондратюк