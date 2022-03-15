Український телеведучий Ігор Кондратюк розповів про ідеологію росіян та зруйнований будинок під Києвом.

В ефірі програми Факти ICTV Ігор зізнався, що про влучання російського снаряду у власний будинок йому повідомили сусіди.

– Мене не було вдома, ми зараз на Західній Україні, виїхали 2 березня. Сусіди подзвонили, тому що вони це побачити. Прилетіло також і в ліс, який поблизу нас. Спочатку вони загасили пожежу в лісі, а потім повідомили мені, що у нас з будинком проблеми. Я виклав пост як ілюстрацію того, що рашисти обстрілюють не військові бази, не аеродроми, і вони не воюють з українською армією. Вони, боягузи, обстрілюють житлові будинки і квартали з безліччю жертв. Вони беруть в облогу Маріуполь, бомблять Харків. Це підла, ганебна русня, якій немає прощення. Скоро слово “російський” асоціюватиметься зі словами “злочинець”, “вбивця” і “ґвалтівник”, – сказав телеведучий.

Кондратюк додав, що не підтримує зв’язок з російськими колегами ще з 2014 року, коли РФ окуповала український півострів Крим.

– Мені немає про що з ними говорити. Їм, здавалося б, розумним людям, ближче імперська ідеологія Гітлера XXI століття Путіна ніж нормальні відносини між країнами. Вони імперці, вони росіяни, нам з вами їх не зрозуміти. Але однозночно це є зло. В даному випадку зло XXI століття в Європі на планеті Земля – це Російська Федерація на чолі з вбицем Путіним. Росія для мене з 2014 року померла, – підсумував телеведучий.

Нагадаємо, що російські загарбники зруйнували будинок Кондратюка 14 березня. Снаряд пошкодив фасад будинку, вибив усі вікна та зруйнував огорожу. До речі, саме цього дня Ігор відзначав 60-річчя.