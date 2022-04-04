Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк высказался об украинских звездах, которые строят карьеру в РФ и молчат о войне в Украине.

По словам Кондратюка, они молчат, поскольку знают, что им прилетит.

— Это позорная ситуация. Они пробуют пересидеть и при этом обслуживают агрессора… Регина Тодоренко подносит патроны тем парням, которые стреляют в наших военных и мирных граждан… У них есть фраза — Мы вне политики. Вне политики сейчас никого нет, поскольку во время войны такого не бывает, — отметил продюсер.

Он сказал, что в своих социальных сетях уже много писал о российских и украинских артистах, которые поддерживают войну или молчат о ней.

— Если у тебя не хватило мозгов после марта 2014 года понять, что твои выступления в РФ – это поддержка убийств россиянами украинцев на Донбассе и аннексии Крыма, то тут не о чем говорить. С той же Светой (Светлана Лобода, — Ред.), Каролиной (Ани Лорак, — Ред.), Maruv, — отметил Игорь.

Продюсер сказал, что для него эти люди исчезли навсегда, поскольку они выбрали сторону агрессора.

— Им хотелось денег, они хотели показать, что понимают больше чем украинцы, которых агрессор расстреливает и забирает территории, это означает, что они безмозглые куклы. И все. Больше тут ничего не скажешь, — подытожил Кондратюк.

Ранее российские захватчики разрушили дом Игоря Кондратюка, который расположен под Киевом. Он опубликовал фото и видео, на которых видно, что снаряд повредил фасад дома, выбил все окна и разрушил ограждение.

Фото: Игорь Кондратюк