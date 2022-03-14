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“Привітання” з ювілеєм: російські загарбники зруйнували будинок Ігоря Кондратюка

14 Березня 2022, 18:15
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
“Привітання” з ювілеєм: російські загарбники зруйнували будинок Ігоря Кондратюка

Російські загарбники зруйнували будинок відомого українського продюсера Ігоря Кондратюка.

Про це він розповів у Facebook.

– Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні “прилетіло” від рашистів. Росіяни – лайно планети Земля – поцілили у наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозкі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам! – заявив Кондратюк.

На фото, які опублікував продюсер, видно, що снаряд пошкодив фасад будинку, вибив усі вікна та зруйнував огорожу.

До речі, саме 14 березня Ігор Кондратюк відзначає 60-річчя.

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Теги
Ігор Кондратюк , Війна в Україні
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