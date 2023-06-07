Латвійська співачка Лайма Вайкуле розповіла про спілкування з українською виконавицею Софією Ротару. Також вона розкрила реакцію нашої зірки на початок повномасштабної війни.

Лайма зазначила, що після 24 лютого 2022 року вони зідзвонювалися лише раз. Каже, Ротару нині в оточенні сім’ї. Про це вона розповіла в інтерв’ю І грянув Грем.

– Потім Софа – вона така… Я дуже її люблю. Вона дуже хороша. Вона оточена якось дуже своєю сім’єю, і вона в ній живе. Мені так здалося, їй ніхто не потрібен, крім сім’ї. Тому мені здається, що в нас немає такого, що ми телефонуємо постійно одне одному. Але коли почалася війна, я зателефонувала, – поділилася Вайкуле.

Додає, Ротару була в жахливому стані. Також зазначає, у них доволі близькі стосунки, вона багато чого знає про неї, і навпаки.

Також Лайма Вайкуле розповіла, де була Ротару в перший день війни. Тоді вони зідзвонювалися і українська співачка сказала, що перебуває в Києві. Згодом вона поїхала на захід України – у бік Львова, однак куди саме, Лайма не знає.