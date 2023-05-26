Латвійська співачка Лайма Вайкуле розповіла, де була Софія Ротару в перший день повномасштабного вторгнення. Як виявилося, українська зірка тікала.

Про це Вайкуле розповіла в інтерв’ю латвійським ЗМІ – вона з Ротару дружить уже давно, і закордонна зірка неодноразово запрошувала Софію виступити на концертах у Латвії.

Уже 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення – Лайма вирішила зателефонувати своїй подрузі, щоб дізнатися, де вона. У цей момент Ротару тікала в бомбосховище.

– Знаю, що тоді вона була в Києві, коли бомбили міста. Софія мені заявила, що не знає, як пережила цей момент, і ту ніч. Зізналася, що ліків у неї не було і вона побігла в бомбосховище. Ось що я знаю про Ротару, – зізналася співачка.

Вайкуле додала, що через деякий час Софія поїхала на захід України – у бік Львова, але точної точки прибуття вона не знає.

Нагадаємо, що влітку минулого року стало відомо, де живе Софія Ротару. Її продюсер Леонід Дзюник заявив, що артистка залишила Україну і проживає в США. Примітно, що Путін пропонував їй громадянство РФ, але зірка стала на бік своєї рідної країни.