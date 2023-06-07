Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала об общении с украинской исполнительницей Софией Ротару. Также она раскрыла реакция нашей звезды на начало полномасштабной войны.

Лайма отметила, что после 24 февраля 2022 года они созванивались всего лишь раз. Говорит, Ротару сейчас в окружении семьи. Об этом она рассказала в интервью И грянул Грэм.

— Потом Софа — она такая… Я очень ее люблю. Она очень хорошая. Она окружена как-то очень своей семьей, и она в ней живет. Мне так показалось, ей никто не нужен, кроме семьи. Поэтому мне кажется, что у нас нет такого, что мы звоним постоянно друг другу. Но когда началась война, я позвонила, — поделилась Вайкуле.

Добавляет, Ротару была в ужасном состоянии. Также отмечает, у них достаточно близкие отношения, она много чего знает о ней, и наоборот.

Также Лайма Вайкуле рассказала, где была Ротару в первый день войны. Тогда они созванивались и украинская певица сказала, что находится в Киеве. Со временем она уехала на запад Украины — в сторону Львова, однако куда именно, Лайма не знает.