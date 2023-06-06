Співачка Софія Ротару відреагувала на підрив Каховської ГЕС російськими окупантами вночі 6 червня.

Артистка не зраджує своїм традиціям, а тому, коли трапляються якісь події, виходить на зв’язок із шанувальниками через Instagram-stories. Так, у її акаунті з’явився колаж, де Каховська ГЕС ще ціла і вже ні.

Також вона залишила геолокацію та емодзі у вигляді розбитого серця.

Чи сама Ротару керує своїм Instagram, залишаючи такі реакції, невідомо. Крім того, співачка однозначно не висловлювалася з приводу повномасштабної війни, але через соцмережі дає зрозуміти, що вона на боці України.

Раніше Лайма Вайкуле розповіла, де була Софія Ротару в перший день повномасштабного вторгнення. За словами латвійської співачки, її колега перебувала в Києві, а через деякий час поїхала на захід України.