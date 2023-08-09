Телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, як вони з дружиною Інною вирішили взяти дитину з дитячого будинку.

За його словами, історія бере початок в далекому минулому, адже у нього перші думки про це з’явилися ще в студентські роки.

– Ми часто їздили з командою КВК на турніри, десь, наприклад, виграли DVD-плеєр, а нас 20 осіб і хто його забере? Ну ми брали ще іграшки і відвозили в дитбудинки, виступали для дітей… Можливо, тоді не всерйоз, але думка формувалася, що рано чи пізно настане той день, коли я усиновлю дитину, – зазначив Тімур.

В Інни, додає Мірошниченко, була своя історія, адже довгий час лікарі казали, що вона не зможе мати дітей. Тому вона розуміла, що в якийсь момент, коли вона захоче стати матір’ю, єдиним варіантом буде усиновлення.

– Але так вийшло, що в нас двоє своїх дітей… Тригером став березень 2022 року. Пам’ятаю кадр, як маленький хлопчик один переходить кордон із Польщею і ридає. У той момент мене порвало, саме усвідомлення, що це тільки початок і таких дітей буде ставати більше… Тоді я був в Україні, Інна – в Німеччині, і в один момент ми почали про це говорити як про факт, – згадує Тимур.

До слова, раніше Тімур Мірошниченко розсекретив ім’я прийомного сина – хлопчика звуть Марсель. Також він розповів його зворушливу історію, зазначивши, що хлопчик народився недоношеним і з дуже маленькою вагою.