Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка розповіла про перше знайомство з прийомним сином. Вони одразу зрозуміли, що хлопчик – частина їхньої родини.

В Instagram Інна пригадала – щойно дізналися, що його анкета актуальна, одразу ж поїхали до Житомира. За годину до закінчення робочого дня вони встигли отримати необхідне направлення в дитбудинок і підготувати документи.

– У дитбудинок ми приїхали десь о 17:30. Спочатку в переговорній кімнаті юрист має зачитати всю історію дитини. Як, де народилася, що з батьками, як позбавляли прав, ставили на облік. Потім слово передається головній лікарці. Вона читає весь анамнез. Ми щось зрозуміли? Зрозуміли, що все складно. Але я навіть гуглити не встигала, бо там зв’язку не було, – розповіла Інна.

Далі відбулося знайомство в присутності директора дитбудинку, юриста, головлікаря, працівника соцслужби та вихователя. Усі ці люди мали скласти акт, чи відбувся між ними контакт.

– Він був такий маленький… 70 см. Наляканий. Хто всі ці люди? Я сідаю на підлогу і кажу: – Іди до мене. І він пішов… На цьому моменті можна заплакати від щастя. Але сенс у тому, що він не вміє говорити ні дорослим (не вмів). Просто виконує все, що скажуть, – поділилася Мірошниченко.

Опісля їм давалося 10 днів, щоб щодня бачитися з хлопчиком і зробити повне медичне обстеження. Та щойно вони вийшли з дитбудинку, зрозуміли, що це їхній син.

Раніше ми писали про те, що сім’я Мірошниченків забрала прийомного сина додому, зазначивши, що в їхній книзі життя почався новий розділ.

Фото: Інна Мірошниченко