Телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал, как они с супругой Инной решили взять ребенка из детского дома.

По его словам, история берет начало с далека, ведь у него первые мысли об этом появились еще в студенческие годы.

— Мы часто ездили с командой КВН на турниры, где-то, например, выиграли DVD-плеер, а нас 20 человек и кто его заберет? Ну мы брали еще игрушки и отвозили в детдома, выступали для детей… Возможно, тогда не всерьез, но мысль формировалась, что рано или поздно настанет тот день, когда я усыновлю ребенка, — отметил Тимур.

У Инны, добавляет Мирошниченко, была своя история, ведь долгий период времени врачи говорили, что она не сможет иметь детей. Поэтому она понимала, что в какой-то момент, когда она захочет стать матерью, единственным вариантом будет усыновление.

— Но так вышло, что у нас двое своих детей… Триггером стал март 2022 года. Помню кадр, как маленький мальчик один переходит границу с Польшей и рыдает. В тот момент меня порвало, само осознание, что это только начало и таких детей будет ставать больше… Тогда я был в Украине, Инна в Германии и в один момент мы начали про это говорить, как о факте, — вспоминает Тимур.

К слову, ранее Тимур Мирошниченко рассекретил имя приемного сына — мальчика зовут Марсель. Также он рассказал его трогательную историю, отметив, что мальчишка родился недоношенным и с очень маленьким весом.