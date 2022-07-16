Акторка Ксенія Мішина розповіла, чому вирішила повернутись до України під час повномасштабної війни і як її прийняв Київ.

Каже, поверталася після зйомок у Бельгії і коли виїжджала, вона не мала планів там залишатися.

– Звісно, ​​було тривожно. Повертатися до дещо іншої країни. У країну, де страшно, де немає близьких людей, оскільки більшість виїхала. Постійні тривоги. Ми з Платоном їх майже не чули, оскільки 24 лютого я його забрала і ми поїхали до Західної України, – розповіла Мішина.

Поверталася акторка із сином через Польщу. Там вони були кілька днів, сам кордон проїхали швидко.

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Зізнається, коли в’їхала до України, їй було дуже сумно та страшно.

– Коли я під’їжджала до Києва і побачила ці перші рештки війни, розбомблені будинки, заправки, я просто їхала, у мене були сльози на очах, я постійно запитувала себе – за що, хто ви такі? Ви приїхали в круту країну, яка розвивалася, яка була на крутому рівні, просто прийшли та на**али. Наразі роблять це в інших регіонах – зрівнюють із землею те, що ми нажили, – зазначила акторка.

Каже, коли заїхала до Києва, то зрозуміла, як сильно любить це місто.

– Коли зайшла в квартиру, просто сіла на диван і зрозуміла, як сильно я сумувала за своєю квартирою… Платон був такий радісний, щось робив, ми прибирали… Я зрозуміла, наскільки сильно хочу бути тут і як сильно хочу, щоб усе закінчилося і стало ще краще, ніж було, – наголосила Ксенія.

Раніше ми писали, що Ксенію Мішину оштрафували дорогою до аеропорту в Бельгії. Тоді вона тримала телефон у руках і дивилася в навігатор, щоб доїхати до місця призначення.