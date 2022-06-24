Акторка Ксенія Мішина показала себе без макіяжу, а також розповіла, чому почала фарбуватись під час повномасштабної війни в Україні.

В Instagram-stories Мішина згадала, як казала, що в звичайному житті не фарбується, проте попросила шанувальників забути про це.

– Перший місяць війни, коли ресурсу ні на що не було, я навіть не помічала себе у дзеркалі. Потім пригадую, як на першому макіяжі на проєкті в Бельгії я сиділа перед дзеркалом і раптом побачила себе. Я ніби відчула приплив енергії та згадала той кайф бути красивою, – зізналася Ксенія.

З того часу акторка почала робити легкий нюдовий макіяж для себе щодня.

Зараз дивляться

– Чим частіше я усміхалася своєму відображенню, тим краще я почувалася. І почала постійно займатися спортом, – зазначила Мішина.

Ба більше, артистка оприлюднила фото після тренування, на якому постала без макіяжу.

Раніше ми писали, що Ксенію Мішину оштрафували в Бельгії дорогою до аеропорту. Її оштрафувала поліція за те, що вона тримала телефон і дивилася в навігатор, щоб доїхати до місця призначення.