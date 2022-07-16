Актриса Ксения Мишина рассказала, почему решила вернутся в Украину во время полномасштабной войны и как ее принял Киев.

Говорит, возвращалась после съемок в Бельгии и когда выезжала, у нее не было планов там оставаться.

— Конечно, было тревожно. Возвращаться в немного другую страну. В страну где страшно, где нет близких людей, большинство выехало. Постоянные тревоги. Мы с Платоном их почти не слышали, поскольку 24 февраля я его забрала и мы поехали на Западную Украину, — рассказала Мишина.

Возвращалась актриса с сыном через Польшу. Там они были несколько дней, саму границу проехали быстро.

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Признается, когда въехала в Украину, ей было очень грустно и страшно.

— Когда я подъезжала в Киеву и увидела эти первые остатки войны, разбомбленные дома, заправки, я просто ехала, у меня были слезы на глазах, я постоянно задавала себе вопрос — за что, кто вы такие? Вы приехали в крутую страну, которая развивалась, которая была на крутом уровне, просто пришли и на**али. Сейчас делают это в других регионах — сравнивают с землей то, что мы нажили, — отметила актриса.

Говорит, когда заехала в Киев, то поняла, насколько сильно любит этот город.

— Когда зашла в квартиру, просто села на диван и поняла, как сильно я скучала по своей квартире… Платон был такой радостный, что-то делал, мы убирали… Я поняла, насколько сильно я хочу быть тут и как сильно хочу, чтобы все закончилось и стало еще лучше, чем было, — подчеркнула Ксения.

Ранее мы писали, что Ксению Мишину оштрафовали по дороге в аэропорт в Бельгии. Тогда она держала в руках телефон и смотрела в навигатор, чтобы доехать до места назначения.