Акторку Ксенію Мішину оштрафували в Бельгії дорогою до аеропорту.

В Instagram артистка оприлюднила відео, на якому постала із сином Платоном у залі очікування аеропорту. Вони вирушають у невелику подорож, у яку саме – Мішина пообіцяла розповісти згодом, проте наразі вона поділилася, з чого почався її день.

– Ми виїхали в аеропорт, і мене зупинила поліція за те, що я тримала в руках телефон і дивилася в навігатор, щоб доїхати до місця призначення. Мінус €200. Ось так, – наголосила акторка.

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Нагадаємо, у травні Мішина вже змушена була заплатити штраф. Тоді її заскочили за неправильним паркуванням авто, за що їй виписали чек на €30.

Ксенія разом із сином поїхала до Бельгії, де у неї були заплановані зйомки, і поки в Україні триває повномасштабна війна, артистка живе там.

Раніше Ксенія Мішина поділилася історією друга з передової. Артистка звернулася до підписників із закликом молитися за наших військових, після того як товариш їй сказав, що Бог на війні є.