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Порожні погрози: Машу Єфросиніну заочно заарештували в Росії

18 Травня 2023, 17:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Маша Ефросинина

Українську ведучу Машу Єфросиніну заочно заарештували в Росії. Про це зірка сама заявила в Instagram, цитуючи російські ЗМІ.

Так, у низці публікацій іноземних видань стало відомо, що московський суд заочно заарештував Машу за поширення військових фейків.

Примітно, що справу проти українки відкрили ще 7 квітня 2022 року за її жорсткі висловлювання в Instagram проти війни та кремлівської диктатури у РФ. Уже березні цього року її оголосили в розшук, а тепер – заочно заарештували.

Єфросиніна

Сама Маша саркастично відповіла, що вже почала хвилюватися щодо цієї справи з боку Кремля. Багато зірок упевнені, що бути ворогом Путіну й уряду РФ – хороша ознака того, що вони на правильному шляху і роблять корисні справи.

Нагадаємо, що раніше Єфросиніна розповіла про сестру в РФ, яка вирішила бути на боці агресора. Йдеться про 37-річну Єлизавету Ющенко – Маша заявила, що не несе відповідальність за вчинки цієї людини. Ведуча зізналася, що хейт через сестру, який летить у її бік, досі для неї незрозумілий.

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Теги
Війна в Україні Маша Єфросиніна
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