Представники Латвії на Євробаченні 2022, гурт Citi Zeni, заявили, що не стали б виступати з Росією на одній сцені. Учасники колективу додали, що наступний конкурс слід провести в Україні.

Citi Zeni зазначили, що вони – жителі однієї з країн Балтії, тому добре розуміють, що те, що відбувається в Україні, є неправильним.

– Ми одними з перших заявили, що не виступатимемо на сцені, де одночасно будуть Україна і Росія, оскільки не можна відправляти одночасно солдатів і музикантів. Ми довго обговорювали це і вирішили, що в такому разі на Євробаченні ми не виступатимемо, – зізналися учасники гурту.

Вони додали, що, на жаль, не можуть допомогти нам фізично, проте підтримують фінансово, збирають допомогу та посилають правильні месенджі у світ.

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10 травня відбудеться перший півфінал Євробачення 2022. Citi Zeni виступлять під другим номером. Говорять, покажуть, що вся Європа об’єдналася.

– Ми не хочемо, щоб це звучало як із жалості. Зовсім ні! Вас цього року представляє неймовірна пісня. І загалом із творчістю Kalush Orchestra ми були знайомі ще до конкурсу, – зазначили музиканти.

Додають, що пісня Kalush Orchestra Балабон – один із еталонних треків для них, який вплинув на написання конкурсної заявки Citi Zeni. Тепер, завдяки Євробаченню, у них з’явилася можливість зустрітися.

– Ми нічого поганого не бачимо в тому, що ми не переможемо на Євробаченні. Тобто, що ми отримаємо від перемоги? кришталевий мікрофон? Краще наступне Євробачення провести в Україні, щоб було чітке розуміння, що війна має закінчитися. І Європа має показати свою єдність і те, що ми відстоюємо світ разом, – наголосили представники Латвії.

Також музиканти додали, що ми всі можемо мати різні погляди, але те, що у нас спільне – ми, європейці, не можемо змиритися з війною.

Раніше Citi Zeni переспівали пісню Kalush Orchestra Stefania. Учасники колективу переспівали приспів конкурсної пісні представників України, а також представили відео. Це жест підтримки від прибалтійської країни.