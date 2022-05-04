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Представники Латвії на Євробаченні 2022 Citi Zeni переспівали пісню Stefania

4 Травня 2022, 17:16
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Представники Латвії на Євробаченні 2022 Citi Zeni переспівали пісню Stefania

Представники Латвії на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 гурт Citi Zeni створили кавер на пісню Kalush Orchestra Stefania.

Учасники колективу переспівали приспів конкурсної пісні представників України, а також представили відео. Це жест підтримки від прибалтійської країни.

– Слухайте нашу мирну версію пісні вашої країни Stefania. Слава Україні, – сказали Citi Zeni на початку ролика.

Варто зазначити, що сьогодні, 4 травня, в Латвії відзначають важливе державне свято – День відновлення незалежності Латвійської Республіки. Тому вони, як ніхто, знають, наскільки важливо бути вільними.

Зазначимо, що Євробачення 2022 пройде в Турині (Італія). Citi Zeni виступлять із піснею Eat Your Salad у першому півфіналі конкурсу 10 травня під другим номером.

Того ж дня виступить і Kalush Orchestra. Представники України вийдуть на сцену шостими.

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Теги
Kalush, Латвія, Підтримка України
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