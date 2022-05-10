Представители Латвии на Евровидении 2022 группа Citi Zeni заявила, что не стала бы выступать с Россией на одной сцене. Участники коллектива добавили, что следующий конкурс нужно провести в Украине.

Citi Zeni отметили, что являются жителями одной из стран Балтии, поэтому хорошо понимают, что то, что происходит в Украине — неправильно.

— Мы одними из первых заявили, что не будем выступать на сцене, где будут одновременно Украина и Россия, поскольку нельзя посылать одновременно солдат и музыкантов. Мы долго обсуждали это и решили, что в таком случае на Евровидении мы не будем выступать, — признались участники группы.

Они добавили, что, к сожалению, не могут помочь нам физически, однако поддерживают финансово, собирают помощь и распространяют правильные мессенджеры в мир.

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10 мая пройдет первый полуфинал Евровидения 2022. Citi Zeni выступят под вторым номером. Говорят, покажут, что вся Европа объединилась.

— Мы не хотим, чтобы это звучало как из жалости. Вовсе нет! Вас в этом году представляет невероятная песня. И вообще с творчеством Kalush Orchestra мы были знакомы еще до конкурса, — отметили музыканты.

Добавляют, что песня Kalush Orchestra Балабон — один из эталонных треков для них, который повлиял на написание конкурсной заявки Citi Zeni. Теперь благодаря Евровидению у них появилась возможность встретиться.

— Мы ничего плохого не видим в том, что мы не победим на Евровидении. То есть что мы получим от победы – хрустальный микрофон? Лучше следующее Евровидение провести в Украине, чтобы было ясное понимание, что война должна закончиться. И Европа должна показать свое единство и то, что мы отстаиваем мир вместе, — подчеркнули представители Латвии.

Также музыканты добавили, что мы все можем иметь разные взгляды, но то, что у нас общее — мы, европейцы, не можем смириться с войной.

Ранее Citi Zeni перепели песню Kalush Orchestra Stefania. Участники коллектива перепели припев конкурсной песни представителей от Украины, а также представили видео. Стоит отметить, что это жест поддержки от прибалтийской страны.