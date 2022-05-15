Український телеведучий та коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко емоційно відреагував на перемогу гурту Kalush Orchestra у музичному конкурсі.

Після оголошення результатів він не міг стримати сліз. Тимур зазначив, що перемога України на Євробаченні 2022 є надзвичайно важливою для нас.

– Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо й на тому самому фронті. Збройні Сили України, ця перемога для вас! Для кожного, хто сьогодні боронить нашу країну. Як же це сьогодні важливо для нас, друзі! Не стримуйте емоцій, хочете плакати – плачте! Хочете стрибати – стрибайте! Ось цей момент! – емоційно сказав Мірошниченко.

Нагадаємо, що у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra набрав 631 бал і приніс перемогу Україні.

Друге місце дісталося представнику Великої Британії Сему Райдеру, а трійку лідерів закрила співачка з Іспанії Chanel. Загальні результати голосування у фіналі Євробачення 2022 – дивіться у матеріалі.