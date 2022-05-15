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Ця перемога для ЗСУ: Мірошниченко не стримав сліз під час оголошення результатів Євробачення 2022

15 Травня 2022, 03:20
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ця перемога для ЗСУ: Мірошниченко не стримав сліз під час оголошення результатів Євробачення 2022

Український телеведучий та коментатор Євробачення Тимур Мірошниченко емоційно відреагував на перемогу гурту Kalush Orchestra у музичному конкурсі.

Після оголошення результатів він не міг стримати сліз. Тимур зазначив, що перемога України на Євробаченні 2022 є надзвичайно важливою для нас.

– Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо й на тому самому фронті. Збройні Сили України, ця перемога для вас! Для кожного, хто сьогодні боронить нашу країну.  Як же це сьогодні важливо для нас, друзі! Не стримуйте емоцій, хочете плакати – плачте! Хочете стрибати – стрибайте! Ось цей момент! – емоційно сказав Мірошниченко.

Нагадаємо, що у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 гурт Kalush Orchestra набрав 631 бал і приніс перемогу Україні.

Друге місце дісталося представнику Великої Британії Сему Райдеру, а трійку лідерів закрила співачка з Іспанії Chanel. Загальні результати голосування у фіналі Євробачення 2022 – дивіться у матеріалі.

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Теги
Kalush, Євробачення
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