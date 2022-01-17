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Євробачення 2022: лонг-лист учасників нацвідбору

17 Січня 2022, 18:26
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Євробачення 2022: лонг-лист учасників нацвідбору
Джерело: Eurovision

Стали відомі учасники, які потрапили до лонг-листа національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Серед них є як добре відомі музиканти, так і виконавці-початківці.

Хто потрапив у нацвідбір на Євробачення-2022

  • Alina Pash
  • Amariia
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • Fizruk
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • Roxolana
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • Wellboy
  • АНЦЯ
  • Віка Ягіч
  • Східзахід
  • Юлія Тимочко

Список фіналістів буде відомий вже наступного тижня. Тоді ж відбудеться жеребкування між ними для участі в фіналі.

Сам фінал пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Раніше свою конкурсну пісню презентувала Лаура Марті. Композиція отримала назву Незалежна.

За словами Лаури, в цій пісні вона втілила ідею в образі дівчини на ім’я Україна, яка народилася вільною та увібрала в себе всі багатства рідного краю.

Також пісню для національного відбору на Євробачення-2022 представляла співачка Eria, проте в оголошеному лонг-листі її імені не виявилося.

Нагадаємо, що Євробачення-2022 пройде у Турині (Італія). Традиційно конкурс відбудеться у травні.

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