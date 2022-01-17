Стали відомі учасники, які потрапили до лонг-листа національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Серед них є як добре відомі музиканти, так і виконавці-початківці.

Хто потрапив у нацвідбір на Євробачення-2022

Alina Pash

Amariia

Barleben

DOdoBro

Cloudless

Fizruk

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

Roxolana

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

Wellboy

АНЦЯ

Віка Ягіч

Східзахід

Юлія Тимочко

Список фіналістів буде відомий вже наступного тижня. Тоді ж відбудеться жеребкування між ними для участі в фіналі.

Сам фінал пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Раніше свою конкурсну пісню презентувала Лаура Марті. Композиція отримала назву Незалежна.

За словами Лаури, в цій пісні вона втілила ідею в образі дівчини на ім’я Україна, яка народилася вільною та увібрала в себе всі багатства рідного краю.

Також пісню для національного відбору на Євробачення-2022 представляла співачка Eria, проте в оголошеному лонг-листі її імені не виявилося.

Нагадаємо, що Євробачення-2022 пройде у Турині (Італія). Традиційно конкурс відбудеться у травні.