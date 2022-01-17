Стали відомі учасники, які потрапили до лонг-листа національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022.
Серед них є як добре відомі музиканти, так і виконавці-початківці.
Хто потрапив у нацвідбір на Євробачення-2022
- Alina Pash
- Amariia
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- Fizruk
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- Roxolana
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- Wellboy
- АНЦЯ
- Віка Ягіч
- Східзахід
- Юлія Тимочко
Список фіналістів буде відомий вже наступного тижня. Тоді ж відбудеться жеребкування між ними для участі в фіналі.
Сам фінал пройде 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ.
Раніше свою конкурсну пісню презентувала Лаура Марті. Композиція отримала назву Незалежна.
За словами Лаури, в цій пісні вона втілила ідею в образі дівчини на ім’я Україна, яка народилася вільною та увібрала в себе всі багатства рідного краю.
Також пісню для національного відбору на Євробачення-2022 представляла співачка Eria, проте в оголошеному лонг-листі її імені не виявилося.
Нагадаємо, що Євробачення-2022 пройде у Турині (Італія). Традиційно конкурс відбудеться у травні.