Співачка Лаура Марті презентувала пісню Незалежна, з якою хоче представити Україну на міжнародному конкурсі Євробачення-2022. Виконавиця подала заявку на участь у Національному відборі.

За словами Лаури, у цій пісні вона втілила ідею в образі дівчини на ім’я Україна, яка народилася вільною та увібрала в себе всі багатства рідного краю.

– Вона як червона калина, що несе в собі красу, радість, щастя та любов. Водночас вона як лісова мавка з іншого виміру – повна могутності духу, спраги пізнання та творчої свободи, – сказала Марті.

Вона наголосила, що героїня її пісні завжди вірить у краще, всіма силами прагне цього і знає, що тільки так і має бути. Співачка сказала, що хотіла написати ритмічну, сучасну пісню з елементами етніки, сповнену потужної сили та глибоких смислів, де кожен побачить себе.

Автор слів та музики сама Лаура.

Лаура Марті – українська співачка, яка працює в жанрах джаз, поп, блюз, етно тоо. Вона є співачкою року за версією ELLE Style Awards.

Прийом заявок на участь у Нацвідборі стартував 14 грудня та триватиме до 10 січня. Євробачення-2022 пройде в Турині (Італія), завдяки перемозі рок-гурту Maneskin. Варто зазначити, що ще не знаючи всіх конкурсантів та пісень, букмекери зробили свої перші прогнози. На якому місці Україна – читайте на Фактах ICTV.