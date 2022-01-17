Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

Евровидение 2022: лонг-лист участников нацотбора

17 января 2022, 18:26
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Евровидение 2022: лонг-лист участников нацотбора
Источник: Eurovision

Стали известны участники, которые попали в лонг-лист национального отбора на участие в международном песенном конкурсе Евровидения-2022.

Среди них есть как хорошо известные музыканты, так и начинающие исполнители.

Кто попал в нацотбор на Евровидение-2022

  • Alina Pash
  • Amariia
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • Fizruk
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • Roxolana
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • Wellboy
  • АНЦЯ
  • Вика Ягич
  • Східзахід
  • Юлия Тимочко

Список финалистов будет известен уже на следующей неделе. Тогда же состоится жеребьевка между ними для участия в финале.

Сам финал пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Ранее свою конкурсную песню презентовала Лаура Марти. Композиция получила название Незалежна.

По словам Лаури, в этой песне она воплотила идею в образе девушки по имени Украина, которая родилась свободной и вобрала в себя все богатства родного края.

Также песню для национального отбора на Евровидение-2022 представляла певица Eria, однако в объявленном лонг-листе ее имени не оказалось.

Напомним, что Евровидение-2022 пройдет в Турине (Италия). Традиционно конкурс состоится в мае.

Читайте также:
Евровидение 2022: лонг-лист участников нацотбораПолуфиналов не будет: Украина изменила формат нацотбора на Евровидение

Теги
Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь