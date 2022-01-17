Стали известны участники, которые попали в лонг-лист национального отбора на участие в международном песенном конкурсе Евровидения-2022.
Среди них есть как хорошо известные музыканты, так и начинающие исполнители.
Кто попал в нацотбор на Евровидение-2022
- Alina Pash
- Amariia
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- Fizruk
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- Roxolana
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- Wellboy
- АНЦЯ
- Вика Ягич
- Східзахід
- Юлия Тимочко
Список финалистов будет известен уже на следующей неделе. Тогда же состоится жеребьевка между ними для участия в финале.
Сам финал пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.
Ранее свою конкурсную песню презентовала Лаура Марти. Композиция получила название Незалежна.
По словам Лаури, в этой песне она воплотила идею в образе девушки по имени Украина, которая родилась свободной и вобрала в себя все богатства родного края.
Также песню для национального отбора на Евровидение-2022 представляла певица Eria, однако в объявленном лонг-листе ее имени не оказалось.
Напомним, что Евровидение-2022 пройдет в Турине (Италия). Традиционно конкурс состоится в мае.