Стали известны участники, которые попали в лонг-лист национального отбора на участие в международном песенном конкурсе Евровидения-2022.

Среди них есть как хорошо известные музыканты, так и начинающие исполнители.

Кто попал в нацотбор на Евровидение-2022

Alina Pash

Amariia

Barleben

DOdoBro

Cloudless

Fizruk

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

Roxolana

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

Wellboy

АНЦЯ

Вика Ягич

Східзахід

Юлия Тимочко

Список финалистов будет известен уже на следующей неделе. Тогда же состоится жеребьевка между ними для участия в финале.

Сам финал пройдет 12 февраля в 19.00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Ранее свою конкурсную песню презентовала Лаура Марти. Композиция получила название Незалежна.

По словам Лаури, в этой песне она воплотила идею в образе девушки по имени Украина, которая родилась свободной и вобрала в себя все богатства родного края.

Также песню для национального отбора на Евровидение-2022 представляла певица Eria, однако в объявленном лонг-листе ее имени не оказалось.

Напомним, что Евровидение-2022 пройдет в Турине (Италия). Традиционно конкурс состоится в мае.