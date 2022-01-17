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Eria представила пісню для нацвідбору на Євробачення 2022

17 Січня 2022, 11:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Eria представила пісню для нацвідбору на Євробачення 2022

Співачка Eria (справжнє ім’я – Ірина Василенко) представила пісню для національного відбору на Євробачення-2022. Конкурсна композиція називається Mavka, разом із нею артистка презентувала і кліп.

З цим треком виконавиця боротиметься за можливість представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Мавка – героїня слов’янської міфології, часто її називають лісовою русалкою. Пісня та кліп показують її берегинею лісу, яка наповнена неймовірною силою.

Композиція співачки пронизана любов’ю до природи. Вона спонукає берегти навколишній світ, жити в гармонії з природою та черпати енергію з тих природних багатств, якими наділене людство, а також поважати своє коріння.

Крім того, Eria разом із командою переклала текст пісні з української більш ніж на 30 мов світу і завантажила ці переклади як субтитри у своє відео на YouTube.

Відео знято у колаборації із відомим кліпмейкером Дмитром Мухіним.

Eria – фіналістка шоу Х-Фактор. Також артистка раніше вже брала участь у нацвідборі на Євробачення-2018. Тоді вона була у складі проєкту VILNA піснею Forest Song.

Виконавиці є чим похвалитися, наприклад, її українськомовна кавер-версія на легендарний хіт Селін Діон – My Heart Will Go On набрала понад 1 млн переглядів на YouTube.

Фінал нацвідбору на Євробачення-2022 відбудеться у лютому – 12 числа. Список учасників – дивіться на Фактах ICTV.

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Теги
Євробачення , Пісня
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