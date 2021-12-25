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Євген Кот вперше заспівав для дружини на сцені Україна має талант

25 Грудня 2021, 23:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Євген Кот

У фіналі шоу Україна має талант виступив Євген Кот разом зі своєю дружиною Наталією Татаринцевою.

Наталія виконала прониклий танець на пілоні, а Євген заспівав пісню Мачете Нежность. В кінці виступу вони разом станцювали та поцілувалися.

Євген зазначив, що на сцені Україна має талант стався дебют, оскільки раніше він ніколи не виступав разом із дружиною.

Варто зазначити, що Наталія Татаринцева є чемпіонкою світу по танцях на пілоні. Вона брала участь у кастингу шоу Україна має талант, але до списку фіналістів не потрапила.

Тоді вона неочікувано для свого чоловіка з’явилася на сцені і вразила глядачів трюками та гнучкістю.

– Вперше за 11 років в pole dance я так нервувала, виходячи на сцену. Бо вперше танцювала на головній сцені талантів країни, ще й перед своїм чоловіком, який є моїм критиком і підтримкою водночас, – поділилась дружина Кота.

Нагадаємо, що сьогодні стане відомий переможець шоу Україна має талант. За перемогу борються 11 учасників.

Список фіналістів визначали зіркові судді – шоумен Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Євген Кот. А от переможця Україна має талант оберуть глядачі за допомогою смс-голосування.

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Теги
Євген Кот , СТБ , Україна має талант
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