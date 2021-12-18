18 грудня на телеканалі СТБ пройшов дев’ятий випуск Україна має талант, у рамках якого стали відомі фіналісти шоу.

Кому з учасників вдалося здивувати суддів і глядачів та хто пройшов у фінал Україна має талант – далі в матеріалі.

Mind2mind

Подружня пара Марина та Джеймс. У всьому світі їх знають як пару менталістів Mind2Mind. Для перформансу на сцені Україна має талант вони вгадували випадкові речі з кишень і сумок суддів та прочитали пароль карти Сергія Притули.

Менталісти обіцяють 100 тис. кожному, хто доведе, що вони використовують секретні електронні пристрої для спілкування між собою!

– Знаєте, я просто у ступорі, бо ви для мене люди взагалі з іншої галактики! Я просто вражена, – сказала Ксенія Мішина та натиснула золоту кнопку.

Михайло Макаров

29-річний Михайло Макаров виступає в експериментальному стилі bone breaking. Він повернув шию на 180 градусів на очах у суддів та здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю.

На кастинг він прийшов із танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім Я і отримав не тільки чотири суддівські Так, але й золоту кнопку Євгена Кота. Тим самим Мишу Макарова глядачі також побачать у фіналі талант-шоу.

– Мишко, це було неймовірно! На моє рішення ти відразу потрапляєш у фінал! Браво, – сказав Женя Кот.

Наталія Лебердюк і Денис Матросов

Наталя та Денис із Києва об’єднали малюнок із театром, і у них вийшов новий вид мистецтва, якого Україна раніше не бачила. За допомогою спеціальних ліхтарів на великому полотні на повний зріст менше ніж за п’ять хвилин вони зобразили весь біль Чорнобильської катастрофи та згадали про долю тих, хто постраждав від фатальної помилки людей та врятував життя українців.

– У вас неабиякий талант. Це не лише малювання світлом на полотні! Вам удалося розбудити в людях щось глибинне і витягти це назовні. Це був сильний номер, і ми не обговорюватимемо з колегами ваш талант, говорити Так чи Ні, тому що ви в фіналі, – зворушився Сергій Притула і натиснув першу золоту кнопку.

Ельдар Юлдашев

Повітряний акробат зі Львова Ельдар Юлдашев зачарував своїм талантом увесь зал.

Ельдар – син Рустама Юлдашева, який на сцені шоу продемонстрував неймовірну повітряну гімнастику з собаками та отримав від суддів чотири Так. Син не підвів батька, адже після виступу юнака судді аплодували його таланту стоячи.

– Я й не підозрював, що Ельдар Рустамович продемонструє нам такі складні елементи та зробить це так чітко, легко та конкретно. У вашому номері було стільки ризикованих трюків, – прокоментував виступ юнака Сергій Притула.

Група ZAPAL

Учасники, які підкорили серце співачки Руслани – гурт ZAPAL, музиканти, які грають на традиційному українському інструменті цимбали, гітарі та кахоні.

Соліст гурту сам із села, а його інструмент – сімейна реліквія, яку подарував дідусь. Андрій цінує подарунок і хоче, щоб його не забули, а щоб нагадати про такий вид інструменту вирішив грати на ньому і сучасну музику теж.

Євген Ємельяненко та Влада Камишнікова

Євген Ємельяненко та Влада Камишнікова були першими учасниками другого випуску легендарного шоу. Вони продемонстрували танці на роликах та показали неймовірні трюки.

– Я бачив дуже багато екстремальних номерів, але таких емоцій у мене ніхто не викликав! Це було фантастично, – прокоментував виступ учасників Женя Кот.

Єлизавета Крутікова

Єлизавета Крутікова дивувала мільйони українців повітряною гімнастикою. У 11 сезоні романтичного реаліті Холостяк вона була однією з претенденток на серце Михайла Заливака, але покинула проект у шостому випуску. А на сцені Україна має талант Ліза показала свої професійні вміння гімнастки.

Крутікова в ефектному червоному костюмі здивувала суддів шоу трюками на підвішеному в повітрі кільці та отримала три Так.

Артем Фесько

Учасник вражав своїми вокальними здібностями. Артем Фесько з Житомирської області виконав високу оперну партію, від якої в суддів були сироти на шкірі.

– У мене сльози на очах. Я дуже радий, що у нас є Україна має талант. Я дуже радий, що за допомогою цього шоу ми вкотре можемо довести різним скептикам, які кажуть, що якісь діти зараз не такі й таке інше, що ці діти ― наше майбутнє. У вас чотири Так, – прокоментував виступ Артема Сергій Притула.

Дмитро Політов

Дмитро Політов вийшов на сцену легендарного шоу та виконав південс з елементами крампу, від якого судді були в захваті.

– Дуже хочеться продовжити дивитися цей шедевр. Я ніколи в житті не бачила такого виступу. Я така вдячна за те, що я свідок таких неймовірних талантів нашої країни. У вас три Так, – сказала Ксенія Мішина.

Станіслав Скачко

Учасник продемонстрував екстремальне силове шоу, яке запам’яталося суддям надовго. Він викликав неабиякі емоції у глядачів, але Євгенія Кота не здивував, тому хореограф був єдиним, хто сказав конкурсанту Ні.

– Чи бачив я таке раніше? Так! Але Станіслав – не професійний виконавець цих елементів. Він – вчитель фізкультури із запорізької школи. Я хочу, щоб діти брали приклад із людей, які їх до чогось корисного привчають! Тому від мене Так, – сказав Сергій Притула.

Артем Галіс

Артем Галіс вийшов на сцену легендарного проекту із вокальним талантом. Він виконав складну оперну композицію.

– Я точно не очікувала такого чудового виконання! Можливо, наразі ви цього не усвідомлюєте, але за роки ви це згадаєте. Я ніколи не бачила таких душевних і чистих дітей, як ви. У вас неймовірний голос. І це так класно, що ви сьогодні прийшли до нас, – прокоментувала виступ учасника Маша Єфросініна.

Варто зазначити, що судді особисто зателефонували всім учасникам, які пройшли у фінал, щоб повідомити радісну новину. Цьогоріч їх 11 замість 10.

Хто стане переможцем Україна має талант дізнаємось вже у суботу, 25 грудня. Дивіться шоу на телеканалі СТБ о 19.00.