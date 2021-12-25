У фіналі Україна має талант Єлизавета Крутікова з’явилася на сцені не для виступу.

Як виявилося, під час одного із тренувань Єлизавета пошкодила руку — перелом. Виступ у фіналі став неможливим. Лікарі попередили – фізичні навантаження можуть погіршити травму.

– Ми ще не прощаємось, і я думаю, що ми побачимось наступного сезону. Я знаю, що рука згодом відновиться, і я обов’язково повернусь, – заявила Крутікова.

Притула підтримав гімнастку.

– Дуже шкода, що так сталося, але ви стали душею цього шоу. Я впевнений, що ви з’явитеся в наступному сезоні, де покажете справжній клас, – підбадьорив Єлизавету шоумен.

Мішина також доповнила Сергієві слова.

– Лізо, я в тебе закохалася під час виступу. Ти гарна, сексуальна та граціозна. Я тобі бажаю й надалі йти до своєї мети. Знай – на сцені ти закохуєш людей, – додала Ксенія.

Кот надихнув гімнастку.

– Я знаю, як це отримати травму, у мене теж так само було. Ми чекаємо на тебе знову на сцені. Наступного року ми будемо готові до зустрічі з тобою, – додав хореограф.

Дівчина дивувала мільйони українців повітряною гімнастикою у 3 випуску шоу Україна має талант. У 11 сезоні романтичного реаліті Холостяк вона була однією з претенденток на серце Михайла Заливака, але покинула проект у шостому випуску.

Єлизавета отримала від суддів три “Так”, а Ксенія Мішина, Женя Кот та Сергій Притула аплодували їй стоячи.

– Це справа всього мого життя – я готова здивувати всіх на сцені. Номер буде дуже небезпечним – працюю без страховки. Так мої виступи виглядають феєричнішими, ― поділилася Ліза перед виступом із Jerry Heil на бекстейдж-шоу.

Сьогодні, 25 грудня мільйони глядачів дізнаються ім’я переможця шоу Україна має талант – фінал іде повним ходом. За перемогу борються 11 учасників. Ознайомитися з повним списком фіналістів талант-шоу – дивіться на Фактах ICTV.