В финале шоу Україна має талант выступил Евгений Кот вместе со своей женой Наталией Татаринцевой.

Наталья исполнила проникновенный танец на пилоне, а Евгений спел песню Мачете Нежность. В конце выступления они вместе станцевали и поцеловались.

Евгений отметил, что на сцене Україна має талант состоялся дебют, поскольку раньше он никогда не выступал вместе с женой.

Стоит отметить, что Наталья Татаринцева является чемпионкой мира по танцам на пилоне. Она участвовала в кастинге шоу Україна має талант, но в список финалистов не попала.

Тогда она неожиданно для своего мужа появилась на сцене и поразила зрителей трюками и гибкостью.

– Впервые за 11 лет в pole dance я так нервничала, выходя на сцену. Потому что впервые танцевала на главной сцене талантов страны, еще и перед своим мужем, который является моим критиком и поддержкой одновременно, – поделилась жена Кота.

Напомним, что сегодня станет известный победитель шоу Україна має талант. За победу борются 11 участников.

Список финалистов определяли звездные судьи – шоумен Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. А вот победителя Україна має талант выберут зрители с помощью смс-голосования.