Фінал легендарного шоу Україна має талант завершився на телеканалі СТБ 25 грудня. Переможцем нового сезону проекту став 14-річний Артем Фесько.

Учасник отримав грошовий приз у розмірі – 250 тис. грн. Крім цього, він здобув глядацьку прихильність та набрав найбільшу кількість голосів у фіналі.

Третє місце у шоу Україна має талант посів Артем Галіс. Друге місце дісталося гурту Zapal.

Варто зазначити, що за перемогу у шоу боролися 11 фіналістів, які демонстрували свої таланти у різних жанрах.

Список фіналістів визначали зіркові судді – шоумен Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Євген Кот. А от переможця Україна має талант обирали глядачі за допомогою смс-голосування.

Нагадаємо, що Артем Фесько на сцені Україна має талант виконав молитву і вразив суддів та глядачів своїм чистим та ангельським голосом. Виступ Артема Феська у фіналі – дивіться на Фактах ICTV.