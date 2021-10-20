Королева Великої Британії Єлизавета II скасувала робочу поїздку за порадою лікарів. Вона мала намір здійснити дводенний візит до Північної Ірландії і взяти участь у низці заходів.

Але згідно висновків лікарів, королеві необхідний кількаденний відпочинок. Причина такого рішення не уточнюється.

В Букінгемському палаці зазначили, що скасування поїздки не пов’язане з Covid-19. Сама Єлизавета неохоче прийняла пораду лікарів відпочити найближчі кілька днів.

– Її Величність перебуває в гарному гуморі і розчарована тим, що більше не зможе відвідати Північну Ірландію, де вона мала провести низку заходів сьогодні і завтра. Королева шле найтепліші побажання народу Північної Ірландії і сподівається відвідати її у майбутньому, – зазначили представники Букінгемського палацу.

Нещодавно Єлизавета II вперше з’явилася на публіці з тростиною. Вона відвідала службу у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, під час якої її супроводжувала принцеса Анна.

Публіку здивувало те, що Єлизавета пересувалася за допомогою тростини. Але Букінгемський палац відмовився давати коментарі щодо стану її здоров’я.

Нагадаємо, що 21 квітня Єлизаветі II виповнилося 95 років. Вона вважається найстарішим монархом в історії британської корони.