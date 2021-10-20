Королева Великобритании Елизавета II отменила рабочую поездку по совету врачей. Она планировала осуществить двухдневный визит в Северную Ирландию и принять участие в ряде мероприятий.

Но согласно выводам врачей, королеве нужен многодневный отдых. Причина такого решения не уточняется.

В Букингемском дворце отметили, что отмена поездки не связана с Covid-19. Сама Елизавета неохотно приняла совет врачей отдохнуть ближайшие несколько дней.

— Ее Величество находится в хорошем настроении и разочарована тем, что больше не сможет посетить Северную Ирландию, где она должна была провести ряд мероприятий сегодня и завтра. Королева шлет самые теплые пожелания народу Северной Ирландии и надеется посетить ее в будущем, — отметили представители Букингемского дворца.

Недавно Елизавета II впервые появилась на публике с тростью. Она посетила службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, во время которой ее сопровождала принцесса Анна.

Публику удивило то, что Елизавета передвигалась с помощью трости. Но Букингемский дворец отказался давать комментарии по поводу состояния ее здоровья.

Напомним, что 21 апреля Елизавете II исполнилось 95 лет. Она считается старейшим монархом в истории британской короны.