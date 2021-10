Занадто молода для цього: Єлизавета II відмовилася від премії Старенька року

95-річній королеві Великої Британії Єлизаветі II планували вручити премію Старенька року (Oldie of the Year). Однак вона від неї відмовилася, тому що занадто молода для неї.

Церемонія The Oldie of the Year Awards відбулася в Лондоні, а британський монарх не приїхала. Раніше голова премії Джайлс Брандрет написала лист особистому секретареві монарха серу Едварду Янгу, щоб запитати, чи готова Єлизавета II прийняти нагороду.

Помічник королеви Том Лейнг-Бейкер оприлюднив лист з відмовою.

– Її величність переконана в тому, що людина стара настільки, наскільки почувається, – зазначив помічник королеви.

За його словами, Єлизавета II не вважає, що вона відповідає необхідним критеріям для звання Старенька року.

Королева висловила надію, що організатори знайдуть більш гідного одержувача, – додав Лейнг-Бейкер.

Уже майже 30 років журнал Oldie вручає премію Старенька року. У такий спосіб організатори хочуть відзначити досягнення літніх громадян країни.