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Королева Єлизавета II вперше з’явилася на публіці з тростиною

12 Жовтня 2021, 18:32 Валентина Чорна
королева Елизавета
Джерело: Getty Images

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше з’явилася на офіційному публічному заході з тростиною. Вона відвідала службу у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

На заході 95-річну королеву супроводжувала її донька, принцеса Анна. Для публічного виходу Єлизавета обрала синє пальто, під яким була світла сукня з квітковим принтом, і туфлі Anello & Davide.

Відомо, що королева увійшла до церкви не через головний вхід, а більш коротким шляхом, з південного боку будівлі.

Публіку здивувало те, що Єлизавета пересувалася за допомогою тростини. Проте Букінгемський палац відмовився давати коментарі щодо стану її здоров’я.

Раніше королеву бачили з тростиною лише після операцій на коліні у 2003 і 2004 роках.

Нещодавно королева Єлизавета II стала прабабусею у 12-й раз. У принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці народилася дочка.

Новоспечені батьки назвали дівчинку Сієнна Елізабет. Вона з’явилася на світ з вагою 2,8 кг і стала десятою у черзі на королівський трон.

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Єлизавета ІІ , Королева Єлизавета ІІ
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