Королева Великобританії Єлизавета II заявила, що почувається дуже втомленою та виснаженою після хвороби Covid-19.

Про це вона заявила під час онлайн-конференції, присвячену відкриттю відділення королеви Єлизавети у лондонській лікарні в Вайтчепелі. Під час віртуального спілкування вона вислуховувала історії медичного персоналу, пацієнтів та працівників лікарні.

– Covid-19 дуже втомлює і виснажує, чи не так? Ця жахлива пандемія, яка має негативні наслідки, – заявила Єлизавета ІІ під час спілкування з пацієнтом лікарні Асефом Хуссейном.

Асеф був третім членом сім’ї, якого госпіталізували через Covid-19. Його брат і батько померли, коли Хуссейна було під’єднано до ШВЛ.

Нагадаємо, що сама королева Великої Британії також перенесла хворобу. Вірус у тілі Єлизавети II виявили у лютому, але вона продовжувала виконувати свої обов’язки, хоч і почувала себе стомленою.

Тоді в Букінгемському палаці заявили, що у неї легкі симптоми, схожі на застуду, через що деякі онлайн-заходи довелося скасувати.

Відомо, що королева перебуває у доброму здоров’ї, проте відчуває труднощі з пересуванням.