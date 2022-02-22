Королева Великої Британії Єлизавета II скасувала заплановані онлайн-конференції через Covid-19. Відомо, що у неї спостерігаються легкі симптоми цього вірусу.

– Оскільки Єлизавета II відчуває легкі симптоми, схожі на застуду, вона вирішила не проводити сьогодні заплановані віртуальні заходи, але продовжить виконувати легкі обов’язки, – повідомили у Букінгемському палаці.

Інсайдери також підтвердили, що найближчого тижня її обов’язки планують змінити. Швидше за все на легкі завдання, які не потребують інтенсивного спілкування.

Нагадаємо, що ще у неділю 20 лютого Єлизавета II отримала позитивний результат тесту на Covid-19. Вона продовжила виконувати свої обов’язки, ігноруючи наявність вірусу в організмі.

Тоді також підтвердилася наявність легких симптомів, які має королева вже третій день.

Відомо, що Єлизавета ІІ повністю вакцинована трьома дозами. Букінгемський палац раніше підтвердив, що вона з покійним принцом Філіпом зробили перші дози вакцинації ще в січні 2021 року. Щоправда, про дати наступних ін’єкцій вирішили не повідомляти – медична таємниця.

Нагадаємо, що монарх не перший член королівської родини із вірусом. На початку лютого принц Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська Камілла захворіли на Covid-19. Cтарший син королеви Великої Британії повернувся до роботи, і почувається добре.