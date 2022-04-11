Королева Великобритании Елизавета II заявила, что чувствует себя очень усталой и истощенной после болезни Covid-19.

Об этом она заявила во время онлайн-конференции, посвященную открытию отделения королевы Елизаветы в лондонской больнице в Уайтчепеле. Во время виртуального общения она выслушивала истории медицинского персонала, пациентов и работников больницы.

— Covid-19 очень утомляет и изнуряет, не так ли? Эта ужасная пандемия, которая имеет негативные последствия, — заявила Елизавета II во время общения с пациентом больницы Асефом Хуссейном.

Асеф был третьим членом своей семьи, которого госпитализировали из-за Covid-19. Его брат и отец умерли, когда Хуссейн был подключен к ИВЛ.

Напомним, что сама королева Великобритании также перенесла болезнь. Вирус в теле Елизаветы II обнаружили в феврале, но она продолжала выполнять свои обязанности, хоть и чувствовала себя уставшей.

Тогда в Букингемском дворце заявили, что у нее легкие симптомы, похожие простуду, из-за чего некоторые онлайн-мероприятия пришлось отменить.

Известно, что королева находится в добром здравии, однако испытывает трудности с передвижением.