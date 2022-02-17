Королева Великої Британії Єлизавета II публічно поскаржилася на проблеми з ногами.

Це сталося на офіційному заході, під час якого монарх вітала нового міністра оборони, генерал-майора Елдона Міллара та його попередника, контр-адмірала Джеймса Маклеоду у Віндзорському замку.

95-річна королева стояла трохи згорбившись і спиралася на тростину. На запитання про самопочуття вона зізналася, що “не може рухатися.”

За даними іноЗМІ, у Єлизавети II відмовляють ноги, а недуга пов’язана із віковими змінами.

Для публічного заходу Єлизаветі ІІ обрала сукню з квітковим принтом та чорні туфлі на низькому ходу. Журналісти зазначили, що королева почувалася трохи скутою, але все одно усміхалася.

Нагадаємо, що чутки про проблеми зі здоров’ям у королеви з’явилися у жовтні 2021 року. Тоді вона відвідала службу у Вестмінстерському абатстві в Лондоні і вперше з’явилася на офіційному публічному заході з тростиною.

Пізніше британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит. Зараз Її Величність дедалі рідше з’являється на публіці.

Нещодавно стало відомо, що принц Чарльз бачився з Єлизаветою ІІ за два дні до того, як отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Проте у королеви жодних симптомів захворювання відтоді не виявилося. Вважається, що Єлизавета ІІ вакцинована, а за ситуацією стежать її лікарі.