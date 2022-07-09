Художній керівник студії Дизель Студіо Єгор Крутоголов розповів про своє перше татуювання та розкрив секрети економії його родини.

В інтерв’ю Григорію Решетнику на проєкті Як ти? від СТБ шоумен розповів, яким буде його перше тату на тілі.

– Я хочу собі зробити тризуб на плечі. У мене поки що немає татуювань – я завжди казав, що поки що не бачу жодного символу, який я б хотів собі залишити на тілі на все життя. Тепер я бачу і знаю, що це буде, – зізнався Єгор.

Артист розповів, що за умов війни його сім’ї довелося піти на жертви. Його старший син захоплюється автоспортом і тепер картинг у сьогоднішніх реаліях довелося відкласти на другий план.

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– Цей спорт був повністю під моїм фінансуванням. В умовах війни ми три місяці цим не займалися. Але зараз з’явилися люди, які підтримали нашу команду та допомогли з фінансуванням. Я навіть не знаю хто ці люди. Завдяки цьому Лев поїхав до Румунії на змагання та посів друге місце, а у Польщі – дев’яте. І я дуже вдячний за це – розповів Крутоголов.

Днями в мережі спалахнув скандал із колегою Крутоголова та Ксеніею Мішиною. Друг акторки Миколи Федосенкова звинуватив проєкт Дизель Шоу у невиплаті гонорарів, а Ксенія підтримала його. Після цього керівник Олексій Бланар образив Мішину, назвавши її “політичною повією”.