Художественный руководитель студии Дизель Студио Егор Крутоголов рассказал о своей первой татуировке и раскрыл секреты экономии его семьи.

В интервью Григорию Решетнику на проекте Як ти? от СТБ шоумен рассказал, какой будет его первая татуировка на теле.

— Я хочу себе сделать тризуб на плече. У меня пока нет татуировок — я всегда говорил, что пока не вижу ни единого символа, который я бы хотел себе оставить на теле на всю жизнь. Теперь я вижу и знаю, что это будет, — признался Егор.

Артист рассказал, что в условиях войны его семье пришлось пойти на жертвы. Его старший сын увлекается автоспортом, и теперь картинг в сегодняшних реалиях пришлось отложить на второй план.

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— Этот спорт был полностью под моим финансированием. В условиях войны мы три месяца этим не занимались. Но сейчас появились люди, которые поддержали нашу команду и помогли с финансированием. Я даже не знаю, кто эти люди. Благодаря этому Лев поехал в Румынию на соревнования и занял втрое место, а в Польше — девятое. И я очень благодарен за это — рассказал Крутоголов.

На днях в сети вспыхнул скандал с коллегой Крутоголова и Ксенией Мишиной. Друг актрисы Николая Федосенкова обвинил проект Дизель Шоу в невыплате гонораров, а Ксения поддержала его. После этого руководитель Алексей Бланарь оскорбил Мишину, назвав ее “политической проституткой”.