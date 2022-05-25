Українська акторка Ксенія Мішина розповіла, як ставиться до росіян, а також про стосунки з батьками, які живуть у Криму.

В інтерв’ю Аліні Доротюк вона заявила, чому ненавидіти всіх росіян – це нормально.

– Зараз ненавидіти – це нормально. У мене є друзі у Севастополі, і родичі – я з ними нормально спілкуюсь. Однак вони мовчать і бояться щось сказати. Це дуже важко не ненавидіти. Тяжко приймати цю позицію мовчати. Я говорю так: якщо ти мовчиш, то мусиш розуміти нашу ненависть. Не треба питати, чому таке ставлення. Ненавидіти зараз усіх росіян – це нормально, – додала Ксенія.

Мішина заявила, що вона мала величезну аудиторію з РФ, і багато хто від неї відписався в соцмережах. Проте у стосунках з батьками у Криму в акторки не все так просто.

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– Це дуже складна, особиста та болюча для мене тема. Не знаю, що сказати, як бути далі, що робити. Життя нас роз’єднало, – додала знаменитість.

Раніше Мішина поділилася роздумами про те, навіщо Україна має пройти випробування війною. Їй досі важко прийняти жорстоку реальність, але впевнена, що її онуки житимуть у вільній та незалежній країні. Акторка додала, що після перемоги Україна стане найпросунутішою країною у світі.