Керівник гумористичного проєкту Дизель шоу Олексій Бланар образив Ксенію Мішину, назвавши її “політичною хвойдою”. Відтак акторка мимоволі стала учасницею гучного скандалу.

Днями Мішина підтримала в Instagram колишнього співробітника Дизель Студіо, свого друга Миколу Федосенкова, який звинуватив керівників компанії у невиплаті гонорарів. Тоді акторка пов’язала таку поведінку колективу з наявністю літери Z у логотипі проєкту.

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Єгору Крутоголову таке порівняння Мішиної не сподобалось. Він наголосив, що компанія робить усе можливе, аби наблизити перемогу України у війні з Росією.

– Ксенія Мішина нас порівняла з рашистами через наявність букви Z у назві компанії. Мені особливо від неї прикро та огидно чути про такі порівняння, тому що ми намагаємося робити все, що можемо для нашої перемоги над рашистами. Та й, крім того, вона мені особисто так подобалася. До цього моменту, – зауважив Крутоголов в Instagram.

Тоді як колега Крутоголова Олексій Бланар послав усіх людей, які заздрять і заважають працювати, за російським кораблем, а Ксенію Мішину назвав “політичною хвойдою”.

– Наїзди на Студію були, є і будуть. У тих, хто щось робить і робить це гарно, завжди були люди, що заздрять і заважають. Але пішли вони всі услід за рашистським воєнним кораблем! Завжди знав, що Мішина — бл*дунка, але у якості політичної хвойди бачу її вперше. Росте, – написав він у Facebook.

Зрештою Ксенія Мішина не стала терпіти образ на свою адресу.

– Відповідь на мою підтримку не змусила на себе чекати. І для мене рівень цієї відповіді підтверджує якості цих людей і те, як вони можуть поводитися з іншими. Образити, обдурити, наклепати для них норма.

Ми вже давно умовно знайомі. Перший раз вони важко переживали мою перемогу на Танцях з зірками. Вдруге їх зачепила моя Холостячка. Але тоді люди, яким знайомий термін “чоловіча гідність”, закрили їм роти, – написала Мішина.

Втратили орієнтир: Мішина різко відповіла продюсеру Дизель Шоу на “хвойду” / 3 зображення

У мережі миттєво заступилися за акторку, наголосивши, що чоловіки не мали права так висловлюватися на її адресу. На захист Мішиної став навіть її екскоханий Олександр Еллерт.

– У людини в лобовій частині мозку розташовуються такі центри, які відповідають за вміння писати та розмовляти. Не можу зрозуміти, у цього Альоші немає цих центрів? Чи немає мізків? Чи спека? – написав Еллерт.

Журналістка Аліна Доротюк також не лишилася осторонь конфлікту.

– Навіть якщо вам не припав до душі допис Мішиної, ви ж начебто чоловіки. Хоча, після висловлювань обох – сумніваюся в цьому, – написала вона.

Українці вимагають у продюсерів Дизель Шоу публічних вибачень перед Ксенією Мішиною, насамперед як перед жінкою і матір’ю. Акторку знають як чесну та порядну особистість, яка під час війни допомагає ЗСУ та активно волонтерить.