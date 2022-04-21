Народний артист України Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) прокоментував заборону в’їжджати до Росії найближчі 50 років.

Музикант зазначив, що у повідомленні, яке він отримав, було написано – довічно заборонено в’їзд до РФ. Артист зізнався, що не засмутився, бо й так усюди там уже встиг побувати.

– Єдине – на похороні Путіна не зможу бути. Потім дивлюся, такий список артистів… І тут у мене паніка… Я починаю рахувати і дивлюся, що я у списку найстарший. Потім побачив прізвище лікаря Комаровського. Я так підрахував, що маю шанс через 50 років пройтися з паличкою по Красній площі, – сміючись сказав Данилко.

Зазначимо, що після закінчення терміну заборони в’їжджати в РФ Андрію буде 98 років. Нині йому 48.

Нагадаємо, що раніше з’явився стоп-лист українських артистів. До нього потрапили Антон Птушкін, Світлана Лобода, Андрій Бедняков, Володимир Дантес, Іван Дорн, Ян Гордієнко та інші. Нашим селебриті заборонили їздити до Росії, проте вони висміяли таку заборону.

Як українські зірки відреагували на заборону в’їжджати до РФ – читайте на Фактах ICTV.