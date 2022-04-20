Українські зірки відреагували на заборону в’їжджати до Росії у найближчі 50 років, висміявши відповідне рішення.

Так, тревел-блогер Антон Птушкін пожартував, що випуску по Надволжі не буде.

Короче, выпуска про Поволжье не будет. — Anton Ptushkin (@ptuxerman) April 20, 2022

Ведучий Андрій Бєдняков сказав, що дуже хотів у Воронеж на літо. Також у Instagram він висміяв фейки, що поширює РФ, наприклад, про біологічну зброю у вигляді тварин.

Не став мовчати і співак Володимир Дантес, який згадав, що перед цим його оголосили ворогом РФ.

– Що це відбувається? Спершу оголосили ворогом РФ, потім заборонили в’їзд до цієї країни. Та йдіть нах**, – сказав артист.

Потрапив до списку і відеоблогер Ян Гордієнко. В Instagram він оприлюднив фото, на якому зображений разом із Антоном Птушкіним у старості.

– 2072 рік. Нам з Антоном Птушкіним нарешті дозволили в’їхати до Росії, – пожартував блогер.

Відреагувала на заборону в’їзду продюсер Марина Гранкіна. Вона сказала, що це успіх – опинитися в списку пристойних українців.

Співак Іван Дорн також оприлюднив сам список, сказавши, що він кращий за рейтинг найбільших світових компаній Fortune Global 500.

Раніше з’явилася інформація, що низці українських зірок заборонили в’їзд до РФ на 50 років. Таке рішення було ухвалено через різкі висловлювання з приводу війни в Україні.

До списку також потрапили Джамала, Андрій Данилко, Світлана Лобода, Алан Бадоєв та інші.