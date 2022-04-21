Народный артист Украины Андрей Данилко (Верка Сердючка) прокомментировал запрет въезжать в Россию ближайшие 50 лет.

Музыкант отметил, что в сообщении, которое он получил, было написано — пожизненно запрещен въезд в РФ. Артист признался, что не расстроился, поскольку и так везде там уже успел побывать.

— Единственное — на похоронах Путина не смогу быть. Потом смотрю, такой список артистов… И тут у меня паника… Я начинаю считать и смотрю, что я в списке самый старший. Потом увидел фамилию доктора Комаровского. Я так подсчитал, что у меня есть шанс через 50 лет пройтись с палочкой по Красной площади, — смеясь сказал Данилко.

Отметим, что по окончанию срока запрета въезжать в РФ Андрею будет 98 лет. Сейчас ему 48.

Напомним, ранее появился стоп-лист украинских артистов. В него попали Антон Птушкин, Светлана Лобода, Андрей Бедняков, Владимир Дантес, Иван Дорн, Ян Гордиенко и другие. Нашим селебрити запретили ездить в Россию, однако они высмеяли такой запрет.

Как украинские звезды отреагировали на запрет въезжать в РФ — читайте на Фактах ICTV.